Corona-Sonderzahlungen : Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Grünen-Vorstand

Berlin Die Grünen-Parteiführung unter den scheidenden Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock ist ins Fadenkreuz der Justiz geraten. Der Grünen-Bundesvorstand hatte sich im Winter 2020 selbst einen Corona-Bonus bewilligt. Nach Kritik interner Rechnungsprüfer zahlten die Politiker das Geld zurück. Nun befasst sich auch die Justiz mit dem Vorgang.

In einer offiziellen Stellungnahme bestätigen die Grünen, dass die fünf Mitglieder des Bundesvorstands, die zugleich Bundestagsmitglieder sind, über das Ermittlungsverfahren gegen sie informiert worden seien. Es gehe dabei um deren „Mitwirkung an Beschlüssen zur Auszahlung von sogenannten ‚Corona-Boni‘, die - wie bereits bekannt - 2020 an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle und zugleich an den Bundesvorstand gezahlt worden waren“, teilte ein Grünen-Sprecher unserer Redaktion mit.