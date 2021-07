Niedersachsens Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) im Interview : „Wir brauchen bei Katastrophen einen effektiven Alarm-Mix aus Sirenen, Warn-Apps und SMS“

Interview Berlin Niedersachsen will sich am milliardenschweren Wiederaufbaufonds für die Flut-Opfer beteiligen, sagt der niedersächsische Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann. Allerdings hält der CDU-Politiker die finanzielle Belastbarkeit seines Landes und anderer Länder für begrenzt. Beim Katastrophenschutz setzt er auf einen Maßnahmen-Mix.

Herr Althusmann, bei der Flutkatastrophe konnten die Menschen vielfach nicht via Warn-App alarmiert werden, weil Mobilfunknetze zusammenbrachen. Sollten wir verstärkt auf die gute alte Sirene setzen?

Althusmann Wir müssen unseren Zivilschutz und die Wege der Warnung der Bevölkerung vor drohenden Gefahren deutlich verstärken. Es braucht digitale Warnmeldungen ebenso wie Sirenen-Warnungen. Ein effektiver Alarm-Mix aus Sirenen, Lautsprecherdurchsagen, Warn-Apps und einer bundesweiten Cell-Broadcast-Warnung, die wie SMS funktioniert, kann Leben schützen oder gar retten. Eine Sirene hat den Vorteil, dass sie auch nachts und ohne Funknetz zu hören ist. Von daher – ja, wir sollten die Warnsirenen reaktivieren. Wir alle sollten aber die Signale auch kennen und wieder wissen, was im Falle eines Alarms zu tun ist.

Althusmann Da man derzeit über Warn-Apps nur rund 15 Prozent der Mobilfunknutzer erreicht, ist Cell-Broadcasting eine wichtige Ergänzung: Der Mobilfunkbetreiber gibt die Nachricht einmal heraus und erreicht so alle Endgeräte, die sich in der jeweiligen Funkzelle befinden, selbst wenn sie leise geschaltet sind. Für dieses System sind keine registrierten Telefonnummern nötig, die Empfänger bleiben komplett anonym. Dadurch bleibt auch der in Deutschland stets heiß diskutierte Datenschutz unberührt.