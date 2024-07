Klimaproteste Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft wieder normal

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation waren am Donnerstagmorgen in das eingezäunte Gelände von Deutschlands größtem Flughafen eingedrungen und hatten es geschafft, sich an den Kopfenden der beiden zentralen Start- und Landebahnen festzukleben. Der Flughafen-Betrieb wurde daraufhin für einige Zeit eingestellt. Laut Flughafenbetreiber Fraport wurden mindestens 200 der 1.400 für Donnerstag geplanten Flüge gestrichen.