Abrechnungsbetrug bei „Bürgertests“ : Betrugsverdacht in Testzentren bringt Spahn unter Druck

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Bei den kostenlosen Bürgertests könnten sich Betrüger in großem Umfang Steuergeld erschlichen haben. Recherchen von Journalisten legen das nahe. Die Opposition wirft dem Gesundheitsminister fehlende Kontrollen vor. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn wehrt sich – aber das Kind scheint schon in den Brunnen gefallen zu sein.

Von Birgit Marschall

Wenige Tage vor dem nächsten wichtigen politischen Stimmungstest, der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag, ist die Union nach der Corona-Maskenaffäre erneut unter Druck geraten: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe nicht darauf geachtet, die Abrechnungen der kostenlosen „Bürgertests“ in den bundesweit Tausenden Testzentren zu kontrollieren, lautet der Vorwurf der Opposition. Im Raum steht der Verdacht auf großflächigen Abrechnungsbetrug: Journalisten von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ hatten herausgefunden, dass in einzelnen nordrhein-westfälischen Testzentren bis zu zehn Mal mehr Tests abgerechnet wurden als tatsächlich durchgeführt wurden. Gemutmaßt wird nun, dass dies auch in anderen Bundesländern der Fall sein dürfte.

Oppositionspolitiker und auch die Kommunalverbände sehen Spahn in der Verantwortung, weil der Bund der Auftraggeber der privatwirtschaftlich organisierten Testzentren sei – und weil der Minister in seine entsprechende Verordnung für den schnellen Aufbau der Zentren auch keine spezielle Kontrolle der Abrechnungen vorgesehen hatte. Spahns Ministerium hatte dagegen am Freitag auf die Kassenärztlichen Vereinigungen verwiesen, denen die Kontrolle obliege. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, wies diese Verantwortung allerdings von sich und sah die Gesundheitsämter der Kommunen zuständig. Die Kommunalverbände wiederum erklärten, eine solche Kontrolle könnten die ohnehin schon überlasteten Gesundheitsämter gar nicht leisten.

„Egal ob bei Masken oder beim Testen – jeder, der die Pandemie nutzt, um sich kriminell zu bereichern, sollte sich schämen“, schrieb Minister Spahn im Kurznachrichtendienst Twitter. Die SPD attackierte Spahn, die Grünen verlangten die Nachbesserung der Testverordnung, die FDP sogar einen Sonderermittler. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum nahm Ermittlungen auf wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs bei Corona-Bürgertests. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, wurden im Ruhrgebiet bereits Geschäftsräume und Privatwohnungen durchsucht. Dabei seien auch Unterlagen beschlagnahmt worden. Den Namen des verdächtigen Unternehmens wollte die Behörde nicht nennen.

Spahn wies darauf hin, dass die allermeisten Anbieter von Teststellen „das mit großen Engagement, sehr professionell und auch sehr ordentlich machen“. Die Bürgertests seien sehr pragmatisch in einer Situation möglich gemacht worden, in der ein schneller Aufbau gewollt gewesen sei, sagte der Minister. Dabei entschieden die Behörden am Ort über Betreiber von Teststellen wie Ärzte, Apotheker, Rotes Kreuz oder auch private Anbieter. Eine nachträgliche Kontrolle sei bereits vorgesehen. Anbieter müssten damit rechnen, dass Unterlagen bis Ende 2024 überprüft werden können. Ohnehin geplant gewesen sei, die Vergütung angesichts des größeren Angebots auf dem Markt demnächst zu senken. Der Bund übernimmt die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Bürger und Woche. Die Teststellen erhalten bisher 18 Euro pro Test.

Die SPD sieht Spahn in der Verantwortung. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, sagte: „Nach den Masken jetzt die Schnelltests. Das Managementversagen im Gesundheitsministerium hat inakzeptable Ausmaße angenommen.“ Spahn habe Warnungen und Hinweise von Abgeordneten der Koalitionsfraktionen für die Testbedingungen ignoriert. „Er trägt die Verantwortung für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler und muss die Selbstbedienung unverzüglich beenden.“

Auch die Grünen sehen die Verantwortung für einen möglicherweise zu laxen Umfang mit Steuergeld vor allem bei der Union. „Es war und ist richtig, dass wir sehr zügig und flächendeckend, kostenlose Schnelltests verfügbar gemacht haben. Aber es hätte nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Sicherheit und Seriosität gebraucht“, sagte Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen unserer Redaktion. „Neben dem finanziellen Schaden am Gemeinwohl, sind die Betrugsfälle auch ein gesundheitliches Risiko. Unseriöse Testzentren wenden die Tests häufig falsch an und liefern unzuverlässige Ergebnisse. Es wäre Aufgabe der Task-Force der Minister Scheuer und Spahn gewesen, eine sichere und seriöse Testinfrastruktur zu gewährleisten. Dass nach dem Masken-Skandal auch dem Test-Betrug kaum Hürden gesetzt wurden, ist eine weitere Panne im Krisenmanagement der Bundesregierung“, sagte Dahmen.