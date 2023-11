Kriminalität Bewaffneter mit Geisel auf Hamburger Flughafen

Die Hamburger Polizei ist im Kontakt mit dem bewaffneten Geiselnehmer. „Wir haben eben guten Kontakt zu dem Täter bekommen“, sagte eine Polizeisprecherin am späten Abend. Mit dem Mann werde auf Türkisch verhandelt. Es werde davon ausgegangen, dass ein Sorgerechtsstreit der Hintergrund für die Tat sein dürfte. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe sich das Kind, das der Mann bei sich habe, am Samstag bei der Mutter in Stade aufgehalten. Man gehe davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind „weggenommen“ und möglicherweise unter Gewalteinwirkung ins Auto gesetzt habe, bevor er nach Hamburg und dort auf das Rollfeld des Flughafens fuhr.