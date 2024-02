Migration Bezahlkarte für Asylbewerber: Stimmen die Grünen zu?

CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte Uneinigkeit in der Regierung bei einer Eindämmung der irregulären Migration. „Die Grünen blockieren alles, was in ihren Möglichkeiten steht, auch gegen die Verabredungen in der Koalition, was zu einer schnelleren Lösung dieses Problems beiträgt.“ Merz mahnte: „Solange der Magnet Deutschland nicht abgeschaltet wird, werden wir hier das Problem in Deutschland nicht lösen.“ Die Verantwortung dafür trage Kanzler Olaf Scholz (SPD), der es zulasse, dass Beschlüsse nicht vollständig umgesetzt würden.