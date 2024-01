Leistungen für Geflüchtete Was die neue Bezahlkarte für Asylbewerber bringen soll

Die Debatte um das richtige Maß an Leistungen für Asylbewerber birgt Sprengkraft. Während aus Sicht der einen die Leistungen in Deutschland generell zu hoch sind und damit Anreize für die Flucht nach Deutschland gesetzt werden, warnen die anderen vor einer Absenkung der Standards und einem Wettbewerb um die schlechtesten Bedingungen für Geflüchtete in Europa. Im Zuge dieser Diskussion ist die Idee einer Bezahlkarte für Asylbewerber entstanden, die künftig einen Teil der Bargeldleistungen ersetzen soll. Aber was hat es mit der Bezahlkarte auf sich?