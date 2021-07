Urteil des Bundesgerichtshofs zu Cum-Ex-Finanzgeschäften : Im Geiste des ehrlichen Steuerzahlers

Info

Cum-ex-Geschäfte nutzen ein System aus Leerverkäufen und Steuerrückzahlungen.⇥Foto: dpa Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Begriff Der Name kommt daher, dass Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Dividende gehandelt worden sind, um den Stichtag der Ausschüttung und in rascher Folge. So liefen die Deals in vereinfachter Darstellung ab:

1. A besitzt Aktien einer Firma, B nicht. Trotzdem verkauft B sie an C. Das nennt man Leerverkauf. Danach wird Dividende gezahlt: 75 Prozent kassiert A, der Rest geht als Kapitalertragsteuer, die sich A vom Fiskus erstatten lassen kann, an den Staat.

2. Nach der Ausschüttung verkauft A die Aktien an B. Sie sind nach der Dividendenzahlung weniger wert als zuvor, also zahlt B einen geringeren Preis, erhält aber auch die Dividende.

3. B gibt die Aktien jetzt an C weiter – man erinnere sich an den Leerverkauf – und überlässt ihm auch die Netto-Dividende. Für die Ausschüttungssumme lässt sich C eine Steuerbescheinigung ausstellen.

4. Jetzt gibt C die Aktien an A zurück. Alles ist wieder wie am Anfang – nur dass A und C sich Steuern erstatten lassen können, obwohl nur A welche gezahlt hat.