Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Energie als Waffe und Deutschlands große Verwundbarkeit

Durch den Ukraine-Krieg musste Deutschland auf die harte Tour lernen, sich unabhängiger von Energieimporten zu machen. Habeck will diesen Weg weiter verfolgen. „Setzen wir den Weg zur Klimaneutralität konsequent fort, werden wir statt etwa 70 Prozent an gesamten Energieträgern 2045 nur noch etwa 30 Prozent importieren“, sagt Habeck. „Das macht uns unabhängiger und sicherer.“ In einer Welt, in der nicht nur ein Krieg tobt, ist die Sicherheit wohl wichtiger denn je.