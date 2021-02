Preis für Impfstoffhersteller : Biontech-Gründer erhalten Verdienstorden der Bundesrepublik

Biontech ist einer der großen Hoffnungsträger in der Pandemie: Jetzt erhalten die Gründer des Impfstoff-Herstellers einen Preis der Bundesrepublik. Foto: Boris Roessler/dpa

Berlin/Mainz Doppelte Ehre für das Forscher-Paar Özlem Türeci und Ugur Sahin: Die Preisverleihung am 19. März ist zugleich die erste persönliche Ordensaushändigung durch Bundespräsident Steinmeier in diesem Jahr.

Die Auszeichnung soll dem Forscher-Ehepaar am 19. März in Schloss Bellevue durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht werden, wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte.