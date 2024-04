Kirche Bischöfe gehen Reformschritt - „Waffenstillstand“ mit Rom

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller sagte der dpa, Bätzings Gespräche in Rom hätten einen „brüchigen Waffenstillstand“ zuwege gebracht: „Egal was im Synodalen Ausschuss beschlossen wird, es muss in Rom genehmigt werden“, fasste Schüller zusammen. „Rom hat also den Daumen drauf. Die Synodalen werden also wie unter Bewährung beraten, ohne zu wissen, ob sie auf römische Huld und Gnade hoffen dürfen.“