Kirche Bischof Bätzing: Mehrheit hat nichts mehr mit Religion

Bätzing bezog sich auf die in diesem Jahr veröffentlichte Untersuchung zur Kirchenmitgliedschaft, für die mehr als 5000 Menschen repräsentativ befragt wurden. „Nur mehr 48 Prozent der Bevölkerung in unserem Land gehören einer der beiden großen Kirchen an“, fasste Bätzing zusammen. „Die Kritik an der Kirche als Institution bestätigt sich, aber zugleich wird die These widerlegt, wonach die Menschen ihre Religiosität sozusagen aus den Kirchen mit herausnehmen ins Private hinein.“ Gelebter Glaube außerhalb der Kirchen sei quasi nicht existent, für die Lebensführung hätten religiöse Überzeugungen dort so gut wie keine Bedeutung mehr.