Kriminalität : BKA rechnet mit mehr rechtsextremistischen Gefährden

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), nimmt an der BKA-Herbsttagung im RheinMain CongressCenter teil. Foto: Arne Dedert/dpa

Wiesbaden Es gibt immer neue Wellen des Hasses, vor allem im Internet. Die Corona-Pandemie verstärkt diese Entwicklung noch. Die Zahl der als Gefährder vermuteten Rechtsextremen steigt laut BKA weiter.

Die Polizeibehörden seien hier „immer noch in einem Aufholprozess“, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Donnerstag bei der Herbsttagung seiner Behörde. Die Veranstaltung stand diesmal unter dem Motto „Stabilität statt Spaltung: Was trägt und erträgt die Innere Sicherheit“.