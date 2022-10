Anhörung der Nachrichtendienste : BND sieht keine Vorbereitung von Nuklearwaffen-Einsatz im Ukraine-Krieg

BND-Präsident Bruno Kahl sieht in Sachen Russland momentan „keine Vorbereitungen für den Einsatz weder strategischer noch substrategischer Nuklearwaffen." Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin In einer dreistündigen Anhörung stehen die Chefs der Nachrichtendienste Rede und Antwort. Im Zentrum steht die verschärfte Bedrohungslage durch die russische Aggression in der Ukraine. Insgesamt sehen sich die Dienste gut aufgestellt – doch es bleiben Lücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Es ist ein jährlich wiederkehrendes Ritual. Doch in diesem Jahr findet die öffentliche Anhörung der Nachrichtendienste durch das Parlamentarische Kontrollgremium in besonders schweren Krisenzeiten statt. Ein Krieg tobt in Europa. Russland setzt seine Aggression gegen die Ukraine weiter fort und es kursiert die Sorge, dass Präsident Wladimir Putin auch vor einem Einsatz nuklearer Waffen nicht zurückschreckt.

Schon in den ersten Minuten der insgesamt dreistündigen Befragung wird die Dimension klar. Der russische Angriffskrieg markiere „eine Zäsur nach Jahrzehnten des Friedens“, sagt der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl – mit Auswirkungen auch für die deutschen Sicherheitsbehörden. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, rechnet damit, dass die russischen Spionageversuche weiter zunehmen werden. Er beschreibt Russlands Aggression als „Game Changer“, der auf unbestimmte Zeit alle sicherheitsrelevanten Politikfelder dominieren werde. Und die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Martina Rosenberg, betont: „Die Bundesrepublik Deutschland steht aufgrund der militärischen Fähigkeiten der Bundeswehr und der verbündeten Streitkräfte insbesondere im Fokus der Nachrichtendienste der russischen Föderation.“ Der Tenor: Die Sicherheitslage ist ernst, doch die Nachrichtendienste haben die Bedrohungen im Blick.

Das gilt auch für die Gefahr einer nuklearen Eskalation in der Ukraine. BND-Chef Kahl verweist auf die russische Militärdoktrin, die einen Ersteinsatz von Kernwaffen grundsätzlich möglich macht. In einem „regional begrenzten Szenario“ könnten durchaus auch „substrategische Kernwaffen zum Einsatz“ kommen können, um eine Überlegenheit des Gegners zu kompensieren, so Kahl. Im Gegensatz zu großen nuklearen Interkontinentalraketen gehe es bei diesen taktischen Kernwaffen um die Veränderung des regionalen Kriegsgeschehens. Doch er beschreibt dies als abstrakte Gefahr. Der BND-Chef betont: „Wir sehen im Moment keine Vorbereitungen für den Einsatz weder strategischer noch substrategischer Nuklearwaffen.“ Es sei kein Grund für Panik da.

Jenseits vom Kampf auf dem Feld hat dieser Krieg auch die Konfrontation von Demokratie versus Autokratie verschärft. Aus einer „schwelenden Systemrivalität“ sei ein „brandgefährlicher Kampf“ geworden, sagt Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang. Pro-russische Narrative würden seit Kriegsausbruch „deutlich offensiver und aggressiver“ verbreitet.

Zur Propaganda und Desinformation nutze Russland alle zur Verfügung stehenden Instrumente, etwa soziale Medien, Influencer oder Internettrolle. Bisher sei es gelungen, Falschmeldungen schnell wieder herunterzukochen. „Wirklich erfolgreiche Desinformations- und Einflusskampagnen konnten wir in Deutschland trotz zahlreicher Versuche bislang nicht verzeichnen“, so Haldenwang. Sein Appell an die Bürger: „Informiert euch bitte nicht einseitig nur in euren bisher bekannten Bubbles, sondern nutzt möglichst ein breites Medienangebot für die Information.“

Um Cyberangriffen gegen die kritischen Infrastrukturen entgegenzuwirken, stehe man im intensiven Austausch mit den Betreibern. Es gehe es darum, die Systeme zu „härten“ und den Schutz zu verbessern, aber auch um Sicherheitsüberprüfungen des Personals, so Haldenwang.

Beim Schutz von Bundeswehr-Standorten vor Aufklärungsdrohnen, bleiben jedoch Defizite. Der MAD arbeite aktuell an einem Konzept dafür, sagte Präsidentin Rosenberg. „Da sind wir dran, weil das eine tatsächliche Bedrohung ist.“