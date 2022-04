Parteiausschluss : Boris Palmer lässt Mitgliedschaft bei den Grünen ruhen

Stuttgart Der Grünen-Politiker Palmer eckt bei seiner eigenen Partei immer wieder mit provokanten Aussagen an. Ein Parteiausschluss ist nun aber erst einmal abgewendet.

„Mit der Einigung auf das Vergleichsangebot hat Boris Palmer anerkannt, dass er gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen hat“, erklärten die beiden Grünen-Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller in Stuttgart. „Das ist ein wichtiges Zeichen, auch für all diejenigen in der Partei, die in den vergangenen Jahren immer wieder durch diese Debatten aufgerieben wurden.“ Nun sei klar: „Boris Palmer hat die Grenzen dessen überschritten, was wir als Partei aushalten müssen.“