Boris Pistorius mit erster Rede als Verteidigungsminister im Bundestag : Ein Amt ohne jede Schonfrist

Auch diese Premiere hat er bestanden: Boris Pistorius hält am Freitag seine erste Rede als Verteidigungsminister im Bundestag zum Bundeswehr-Einsatz in Südsudan Foto: dpa/Julian Weber

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat im aktuell schwierigsten Ministeramt des Kabinetts keine Schonfrist. Vollbelastung vom ersten Tag an. Die ersten Wochen sind überstanden. Nun hat er seine erste Minister-Rede im Parlament gehalten -- zur Bundeswehr-Mission in Südsudan

Boris Pistorius hat sieben Minuten. 420 Sekunden für eine Krise in einem der jüngsten Staaten der Erde: Südsudan. Der SPD-Politiker hält in dieser Mittagsstunde seine erste Rede im Plenum als Verteidigungsminister. Als niedersächsischer Innenminister hat er hier vor Jahren schon gesprochen. Aber nun eben eine nächste Premiere im neuen Job. Er steht auf von seinem Platz in der zweiten Reihe der Regierungsbänke, hinter ihm die Deutschlandfahne, neben ihm der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der Thüringer Carsten Schneider, wie Pistorius von der SPD. Gerade haben die beiden noch miteinander geflachst. Aber gleich geht es von Thüringen oder Niedersachsen, wo Pistorius herkommt, nach Südsudan.

Es ist Tag 44 im letztlich immer noch neuen Amt als Bundesminister der Verteidigung. Pistorius wusste, dass er keine Schonzeit haben würde, als er den neuen Posten am 19. Januar antrat. Erst recht keine 100-Tage-Frist mehr, die es in einer Welt, in der Politiker gewissermaßen jeden Tag der Woche rund um die Uhr unter Beobachtung sämtlicher sozialer Medien stehen, ohnehin nicht mehr gibt. Schon gar nicht in Zeiten eines Krieges mitten in Europa. Erst recht nicht nach der Vorgeschichte seiner Vorgängerin Christine Lambrecht, die in erstaunlich viele, teilweise selbst aufgestellte Fettnäpfchen trat. Als Bundeskanzler Olaf Scholz ihn im Januar gefragt habe, ob er für das derzeit vermutlich schwierigste Ministeramt im Kabinett zur Verfügung stehe, habe er sofort zugesagt. Schließlich habe er in einer solchen Situation nicht sagen können, „Olaf, tu mir mal einen Gefallen, ich brauche mal eine Woche Bedenkzeit“, so Pistorius in einem seinem ersten großen Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Seither arbeitet sich der frühere Landesinnenminister in Niedersachsen, wo er gleichfalls schon mit Gefahrenabwehr, mit Polizei und (innerer) Sicherheit zu tun hatte, in atemberaubendem Tempo durch das Großunternehmen Bundeswehr. Inzwischen muss er nicht mehr pendeln zwischen seinem eigentlich Wohnort Osnabrück, wo der bald 63-Jährige gut sechs Jahre bis 2013 Oberbürgermeister war, und Berlin. Pistorius hat nach ersten Wochen im Hotel inzwischen eine Wohnung, die vor allem seine Lebensgefährtin gesucht und gefunden hat, weil der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt für die Suche kaum Zeit hatte, logisch. Ein Verteidigungsminister ist immer im Dienst, immer erreichbar, jede Stunde, auch nachts. Das ist der Preis und die Bürde dieses Amtes.

Pistorius besucht Luftwaffe, Heer und Marine, er ist beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr, er guckt sich an, wie ukrainische Soldaten in Munster auf dem Kampfpanzer „Leopard 2“ und dem Schützenpanzer „Marder“ für ihren Verteidigungskrieg gegen die russischen Angreifer trainiert werden. Pistorius will, gerade unter den Vorzeichen der Zeitenwende, die Verfahren für den Kauf von neuem Großgerät beschleunigen – und das dabei immer wieder in der Kritik stehende Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz eben nicht komplett umbauen – oder gar auflösen. Die bürokratischen Prozesse seien das Problem, weniger die Bediensteten. Pistorius trifft den Ton. Er spricht so, dass die Menschen ihn verstehen, nicht bürokratisch, nicht technokratisch, sondern Deutsch. Der SPD-Politiker kommt bei den Soldatinnen und Soldaten gut an und hat Chancen, wie einst Peter Struck als Soldatenminister wahrgenommen zu werden.