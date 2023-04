Mandat im Nachhinein: Der Bundeswehr-Einsatz in Sudan Grünes Licht und noch ein Zeitpuffer zur Notrettung

Auch Außenministerin Annalena Baerbock, die sich für diese Evakuierung aus Sudan eng mit Pistorius abgestimmt hat, lobt eine „eine Riesenleistung“. Denn: „Das wir uns alle darauf verlassen können, im Ausland im Notfall nicht auf uns allein gestellt zu sein, ist keine bürokratische Selbstverständlichkeit“, schreibt sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Gewalt in Sudan drohe ein ganzes Land ins Chaos zu stürzen, sagt sie nachher im Plenum. 700 Menschen aus der ganzen Welt hätten die Bundeswehr und alle Unterstützer in Sicherheit gebracht. „Das war wirklich großes Teamwork“, so die Grünen-Politikerin. „Wenn Ihnen die Menschen in ihrem Land am Herzen liegen, dann beenden Sie das Sterben, dann beenden Sie das Leid“, appelliert sie noch an die Militärmachthaber in Sudan.