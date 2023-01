Boris Pistorius: So tickt der neue Verteidigungsminister

Boris Pistorius : Was den neuen Verteidigungsminister ausmacht

Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz im vergangenen Dezember. (Archiv) Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Niedersachsens Innenminister schafft den Sprung in die Bundespolitik. Mit Boris Pistorius zieht ein profilierter und bestens vernetzter Experte für innere Sicherheit ins Verteidigungsministerium ein, der loyal zu Scholz steht – und wie der Kanzler auch aus Osnabrück stammt. Die Verteidigungspolitik ist für den Reservisten der Bundeswehr jedoch neues Terrain.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes

Als in den vergangenen Tagen über die Nachfolge von Christine Lambrecht (SPD) spekuliert wurde, fiel der Name Boris Pistorius nur sehr vereinzelt – und wurde oft direkt wieder verworfen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte doch Parität versprochen, da könne kein Mann in die Bundesregierung nachrücken. Erst recht nicht einer aus Niedersachsen, schließlich sitzt mit Arbeitsminister Hubertus Heil schon ein Genosse aus dem Bundesland am Kabinettstisch.

Doch die Entscheidung für Pistorius zeigt, dass Scholz bei der Neubesetzung vor allem Kompetenz im Sinne hatte, jemanden mit Führungsstärke und Erfahrung haben wollte. Ungeachtet der Quoten- und Proporzaspekte, die sonst häufig bei Personalentscheidungen dominiert hatten.

Mit Boris Pistorius wird nun ein Mann ins Verteidigungsministerium einziehen, der sich in den vergangenen Jahren bundesweit einen Namen als profilierter Innenexperte gemacht hat. Der 62-Jährige schärfte das innenpolitische Profil der SPD in der gesamten Bundesrepublik immer wieder mit. Er zeichnete verantwortlich für ein Konzept für ein neues Einwanderungsmodell. Er zeigte Härte, wenn es um den Kampf gegen politischen und religiösen Extremismus ging. Bei den Innenministerkonferenzen machte es dem als pragmatisch geltenden Pistorius immer sichtlich Freude, sich mit Konservativen wie dem früheren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf offener Bühne auseinanderzusetzen, schlagfertig, mit spitzen Bemerkungen, aber nie respektlos.

Erst vor wenigen Monaten trat er in Niedersachsen seine dritte Amtszeit als Innenminister an. Immer wieder wurden ihm Ambitionen für einen Job in der Bundesregierung nachgesagt, am ehesten jedoch als Bundesinnenminister, falls Nancy Faeser bei der Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin für die SPD antreten sollte.

Berlin als Arbeitsort war für ihn – anders als für viele andere Landespolitiker – nie ein Ausschlusskriterium. Pistorius ist Mitglied im Bundesvorstand der SPD, kommt allein deswegen regelmäßig in die Hauptstadt. 2019, in einer der schwersten Krisen seiner Partei, bewarb er sich gemeinsam mit der damaligen Integrationsministerin Sachsens, Petra Köpping, um den Parteivorsitz – blieb jedoch erfolglos, das Rennen machten nach einem kräftezehrenden Auswahlprozess Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Pistorius gilt als loyal zu Kanzler Scholz und hatte auf SPD-Seite die Leitung in der Arbeitsgruppe Migration bei den Koalitionsverhandlungen für die Ampel-Regierung inne. Zudem stammt er wie der Kanzler aus Osnabrück. Mit 16 Jahren trat er dort in die SPD ein. Pistorius absolvierte eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Von 1980 bis 1981 absolvierte er seinen Wehrdienst, er ist also Reservist der Bundeswehr. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften in Osnabrück und Münster. Pistorius ist bereits seit 2013 Innenminister in Niedersachsen. Zuvor war er von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister in Osnabrück. Er bringt als Innenminister reichlich Verwaltungserfahrung mit nach Berlin, gilt als fähiger Polit-Manager, als einer mit Sinn für Organisationsstrukturen, als durchsetzungsstark und Freund direkter Worte.

Als Saskia Esken der deutschen Polizei einmal latenten Rassismus in den eigenen Reihen bescheinigte, hielt Pistorius vehement und öffentlichkeitswirksam dagegen. Klare Kante, das gehört zu seinen wesentlichen Charakterzügen. Scholz bescheinigte ihm am Dienstag zudem ein „großes Herz“. Intern gilt Pistorius als jemand mit angenehmem Führungsstil. Einer, der sich hinter seine Mitarbeiter stellt.

Privat hat der Niedersachse bewegte und teils schwere Zeiten hinter sich. Er ist verwitwet, hat zwei Töchter. Seine Frau starb nach schwerer Krebserkrankung. Nach 2016 war er mit der einstigen Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf zusammen, im vergangenen Sommer wurde die Trennung des Paares bekannt.