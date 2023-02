Münchner Sicherheitskonferenz und der Ukraine-Krieg : Auf der Suche nach der verlorenen Munition

Trommeln für maximale Unterstützung für die Ukraine bei der Munition: US-Außenminister Antony Blinken und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Foto: AP/Petr David Josek

MÜNCHEN Bei der Münchner Sicherheitskonferenz geht die Befürchtung um, die Ukraine könnte den Krieg gegen Russland verlieren, weil die Waffenkammern des Westens leer sind

Vorne auf der Bühne sitzen Antony Blinken und Annalena Baerbock. Neben ihnen Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine. Sie reden über Waffen, über Ersatzteile, über Nachschub – vor allem bei der Munition. Ihre Bestandsaufnahme klingt wie ein Alarmsignal: Der Ukraine droht in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland tatsächlich die Munition auszugehen. Verheerend. Muss sich die Ukraine tatsächlich den russischen Aggressoren beugen, weil sie zwar Kampfkraft hat, aber nicht die Mittel für diesen Kampf. Kuleba wird gefragt, was seinem Land am meisten fehle? Seine Antwort: „Munition, Artillerie, Panzer.“ Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betont, die Ukraine habe „Motivation, aber keine Munition“. Dies sei „paradox“.

US-Außenminister Blinken ist sich des Ernstes der Lage bewusst. Er sagt einen Satz, der die Not der ukrainischen Streitkräfte unterstreicht: „Wir durchsuchen jeden Winkel der Welt nach der richtigen Munition für die Ukraine.“ Jeder Winkel der Welt, weil der Westen nicht liefert, weil der Westen nicht hat? Blinken versucht zu erklären, woran es liegen könnte: „Unsere Lagerbestände haben einen solchen Krieg nicht berücksichtigt.“ Eine solche Produktion zur Unterstützung der Ukraine auszuweiten, „das dauert“. Nicht von heute auf morgen. Die deutsche Außenministerin Baerbock betont, Deutschland suche hier in München nach einer „Gruppe von Staaten, die uns bei den ‚Leos‘ helfen“, jenen Kampfpanzern, von denen die Ukraine insgesamt rund 60 Exemplare aus Europa erhalten soll. Baerbock spricht ebenfalls über den eklatanten Mangel bei der Produktion von Munition, die die Ukraine nun dringend brauche. „Wir haben keine Lagerbestände mehr.“ Klingt nach ausverkauft und abgeräumt. Nur wie kann es dazu kommen?

Dazu sagt CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen unserer Redaktion: „Mir fehlt jedes Verständnis dafür, warum Bundesregierung und deutsche Rüstungsindustrie seit einem Jahr nicht auf das engste kooperieren und die Industrie dabei auch vorproduziert, weil jeder ja sehen kann, dass dieser Krieg Gerät und Munition verbraucht. Wir geben Waffen und Munition aus unseren Bundeswehrbeständen. Auch das muss ja nachbeschafft werden. Ich kann einen solchen Dilettantismus zwischen Bundesregierung und Rüstungsindustrie nicht verstehen.“ Die Industrie hätte eigentlich spüren müssen, „dass ihr Produkt nachgefragt ist. Sie hätte ihre Produktion schon längst hochfahren können.“

Nach Einschätzung aus Militärkreisen kommt, wenn die deutsche Rüstungsindustrie nun ihre Produktion tatsächlich hochfahren will, nur der „Leopard 2A7V“ für die Bundeswehr in Frage. Dieser „Leopard“-Typ sei das „Modernste vom Modernen“ und derart mit Elektronik ausgestattet, dass er zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte aktuell aber nicht überhaupt nicht geeignet sei. Training und Schulung auf diesem Panzer würden Monate dauern. Von 325 Leopard A6 und A7, die die Bundeswehr in ihren Depots habe, seien derzeit aber nur 130 Panzer „einsatzklar“. Großes Problem bei der Unterstützung der Ukraine sei neben der Munition vor allem die Versorgung mit Ersatzteilen, bei der es aktuell hapere. Auch hier müsste die Industrie nachliefern. Bei der Panzerhaubitze 2000, von der Deutschland ebenfalls 14 Exemplare der Ukraine überlassen habe, sei das Problem ebenfalls der Nachschub mit Ersatzteilen. Die Bundeswehr wäre in der Lage auch mehr als die bislang 14 zugesagten „Leopard 2A6“ abzugeben, allerdings müsste diese Lücke dann eben aufgefüllt werden -- durch den neuesten „Leopard 2A7V“. Und bis die neuen Panzer bei der Truppe seien, könnte es zweieinhalb Jahre dauern, heißt es.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits am Vortag vor allem um Tempo bei der Unterstützung gebeten. Es soll schnell gehen, es muss schnell gehen. „Wir brauchen Geschwindigkeit, denn davon hängt unser Leben ab.“ CDU-Außenexperte Röttgen appelliert gleichfalls an den Westen zu mehr Unterstützung: „Die Munition wird knapp und wir müssen alles tun, damit sich die Ukraine weiter verteidigen kann. Es wäre verheerend, wenn sie den Krieg verlieren würde, weil ihnen für die alten östlichen Waffen die Munition ausgeht und wir Europäer für die westlichen Waffen zu wenig und zu spät Munition nachliefern.“ Putin seien Menschen egal. Er habe sich auf einen langen Krieg eingestellt und sei bereit, „sein Land jeden Preis dafür bezahlen zu lassen“.