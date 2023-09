Wie Boris Pistorius Infrastrukturvorhaben der Bundeswehr beschleunigen will Marode Kasernen, alte Küchen: Für die Truppe soll schneller gebaut werden

Auch beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) mit Sitz in Bonn, das große Infrastrukturvorhaben der Streitkräfte betreut, begrüßt man den geplanten Einstieg in serielles Bauen. Sporthallen oder Truppenküchen könnten dann in Schleswig-Holstein mit den gleichen Modulen gebaut werden wie in Bayern. Für die neuen milliardenschweren Rüstungsprojekte wie den Kampfjet F35 oder das Flugabwehrsystem „Arrow 3“, dessen Kauf durch Deutschland Pistorius am Donnerstag gemeinsam mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant in Berlin besiegelte, müssen ebenfalls Gebäude, Hangars, Werkstätten gebaut werden. Anfang September war der Minister höchstpersönlich in der Bonner Bundesbehörde, um sich ein Bild zu machen, wie die Großvorhaben der Bundeswehr schneller verwirklicht werden könnten. Nach eigenen Angaben schiebt der Bund beim Bau für die Truppe einen Investitionsstau von 24 Milliarden Euro vor sich her, aufgelaufen über Jahre. Zudem seien viele Landesbauverwaltungen, mit denen Ministerium, Bundeswehr und BAIUD zusammenarbeiteten, über Jahre ausgebucht. Doch marode Kasernen, veraltete Truppenküchen und Sporthallen wie auch Munitionsdepots müssen dringend saniert, renoviert oder neu gebaut werden, um die Truppe auf Zeitwende-Niveau zu bringen. Das BAIUD will etwa durch eigene Ingenieure bei Bauten der Truppe die Bauleitung künftig selbst in die Hand nehmen.