Maskenaffäre : Bosbach: Wurde auch von Schutzmasken-Anbietern kontaktiert

Köln Mindestens zwei Unionspolitiker haben sich ihre Vermittlertätigkeit bei der Beschaffung von Schutzmasken versilbern lassen. Ex-Politiker Bosbach berichtet von unzähligen Kontaktversuchen durch Schutzmasken-Anbieter.

„Damals haben sich die Anbieter die Klinken in die Hand gegeben. Einige waren tatsächlich persönlich da, die allermeisten haben sich per Mail gemeldet oder angerufen“, berichtete der Bosbach im Podcast „Die Wochentester“ von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag. „Manchmal hatte ich das Gefühl, es gibt mehr chinesische Maskenhersteller als Chinesen.“