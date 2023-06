Brauerprotest gegen EU-Verordnung Kein Sturm im Bierglas

Also alles nur ein Sturm im Bierglas? Mitnichten. Das Wort „unauslöschlich“ steht noch in der Verordnung. Und wer je seine Flaschen im Bach oder in der Wanne gekühlt hat, der weiß, dass die Etiketten-Information diese Bedingung eben nicht erfüllt. Und so zeigt sich an diesem Beispiel ein Grundproblem der EU-Kommission. Sie sieht sich als Glücksbringer für die Verbesserung aller Lebensbereiche, entwickelt viele Vorgaben, die theoretisch sinnvoll sind - statt sich erst einmal die Dinge anzusehen und davon zu lernen, die jetzt schon bessere Ergebnisse bringen, als es die Kommission bis 2040 erreichen will. So wie die Wiederverwendungsquote deutscher Bierflaschen.