Helge Braun stellt sich den CDU-Mitgliedern : Deutlich forscher als sonst

Helge Braun, geschäftsführender Kanzleramtschef, will CDU-Chef werden. Er stellte sich Fragen der Mitglieder, Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Analyse Berlin Auch er will CDU-Vorsitzender werden: Helge Braun, derzeit noch geschäftsführender Kanzleramtschef und ein Vertrauter von Angela Merkel. Bei der digitalen Fragerunde mit Mitgliedern präsentiert sich Braun in einer deutlich anderen Gangart als sonst.

Vielleicht ist dies jetzt seine große Chance, um Boden gutzumachen. Weil er, Helge Braun, als Außenseiter im Dreier-Rennen um den CDU-Vorsitz gilt. Aber wer kann das schon sicher sagen, wenn rund 400.000 Mitglieder erstmalig über den künftigen Chef abstimmen dürfen und nicht allein die Delegierten eines Parteitags? Braun steht am Donnerstagabend am runden Tisch im kleinen CDU-TV-Studio des Konrad-Adenauer-Hauses und lächelt wie so oft freundlich. Doch dann kommen überraschend klare Ansagen. Eine lautet so: Er traue sich zu, „dass ich den Laden zusammenhalte“.

Der 49-Jährige ist der Überraschungskandidat im Rennen um die Nachfolge des gescheiteren Vorsitzenden Armin Laschet. Ex-Fraktionschef Friedrich Merzt tritt zum dritten Mal an, der Außenexperte Norbert Röttgen zum zweiten Mal. Braun kam wie Kai aus der Kiste. Er ist Hesse, wenigstens ein kleiner Vorteil, weil die beiden anderen aus Nordrhein-Westfalen kommen und mancher in der CDU von der Dominanz der NRW’ler genervt ist.

Einige sehen es als „Hypothek“, wie ein Fragesteller sagt, dass Braun als „ChefBK“, als Kanzleramtschef und Vertrauter von Angela Merkel das Corona-Management der Regierung zu verantworten hat. Braun münzt das einfach in einen Vorteil um: Er habe Erfahrung, er wisse, wie Regierungsarbeit funktioniere. Braun betont: „Wir können stolz sein auf 16 Jahre CDU-Regierung, aber jetzt gehen wir in die Opposition, und das ist eine völlig andere Welt.“ Und dann auch noch gegen ein Dreierbündnis, gegen die Ampel. Der Koalitionsvertrag beinhalte „gesellschaftliche Änderungen, die uns nicht gefallen können“, gibt sich Braun angriffslustig. Er nennt die geplante Abschaffung des Paragrafen 219a zur Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Auch plane die Ampel einen „überbordenden Sozialstaat. Das ist ein ganz zentrales Manko am Koalitionsvertrag.“ Demgegenüber sei die CDU „die Partei der Fleißigen“.

Merz und Röttgen haben das digitale Format schon hinter sich. Merz setzte einerseits auf CDU-Klassiker, war aber auch bemüht, thematisch breiter aufgestellt zu wirken. Nicht mehr nur Wirtschaft und Konservatives, neuerdings auch Sozialpolitik und Debattenkultur. Röttgen gab erneut den freundlichen Erklärer, der die Union moderner und mittiger verankern will. Und Braun? Die CDU habe in der GroKo so viele Kompromisse gemacht, sagt er, dass viele nicht wüssten, was das ureigene Profil der Union sei. „Da jetzt eine klare Kante zu zeigen und führungsstark zu sagen, wo es langgeht, das ist wichtig.“ Braun gibt sich erneut forscher als sonst.