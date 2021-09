Ausbildung : Brommenschenkel als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Trier Über die langjährige Ausbildungstradition im Familienunternehmen und die Herausforderung, ein guter Ausbildungsbetrieb zu sein .

„Herr Brommenschenkel hat das wirklich verdient“, findet Tiwi Adelia, die eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Brommenschenkels Romantikhotel „Zur Glocke“ macht. An ihrer Ausbildung gefällt der 22-Jährigen vor allem das gute Arbeitsklima und dass sie durch die verschiedenen Branchen, die ihr Arbeitgeber mit seinen Geschäften abdeckt, viel lernt.

Tiwi Adelia ist eine von aktuell 13 Auszubildenden der Brommenschenkel GmbH. Von den Azubis arbeiten sieben in der Hotel- und Restaurant-Gastronomie. „Wir würden mehr ausbilden, aber die Eingangskriterien bei uns sind streng“, erklärt Peter Brommenschenkel. Es sei eine besondere Auszeichnung, in seinem Betrieb eine Ausbildung zu machen. Zudem fehlt vor allem im Bereich der Gastronomie der Nachwuchs. Laut einer Statistik des Dehoga-Bundesverbands sinkt die Ausbildungsbilanz des Gastgewerbes seit Jahren stetig. Wurden 2007 noch mehr als 46 000 neue Ausbildungsvertäge im Gastgewerbe abgeschlossen, waren es im letzten Jahr nur noch knapp 17 000. Auch Brommenschenkel weiß, dass es nicht einfach ist, junge Menschen für Gastronomie und Hotellerie zu begeistern. „Viele scheuen die Arbeitszeiten am Wochenende und spätabends“, erklärt er. Das kann auch seine Auszubildende Tiwi Adelia bestätigen: „Andere junge Leute verbringen gern Zeit mit Freunden und gehen in die Stadt“, erklärt sie. Ihr machen die Arbeitszeiten aber überhaupt nichts aus. Schließlich könne sie in ihrer Freizeit immer noch Freunde treffen. Sie sagt: „Wir arbeiten, wo die anderen Leute Urlaub machen. Das ist schön, denke ich.“