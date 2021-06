Verfassungsurteil : Brüssel startet Verfahren gegen Berlin

Brüssel Vor einem Jahr setzte sich das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zur EZB über den Europäischen Gerichtshof hinweg. Jetzt kommt das dicke Ende nach. Aber wie lässt sich der Konflikt lösen?

Eine davon: Was soll dabei herauskommen? Welchen Sinn hat es, gegen die Bundesregierung vorzugehen, wenn es um das Urteil eines unabhängigen Gerichts geht? Eine andere: Warum jetzt, mehr als ein Jahr nach dem umstrittenen Spruch aus Karlsruhe? Und eine dritte: Ist in Wirklichkeit jemand ganz anderes gemeint?

Da schimmert durch, worum es wirklich geht: nationale Befugnis gegen EU-Kompetenzen. Staaten wie Polen oder Ungarn fechten den Streit mit Brüssel seit Jahren aus. Nur ist er jetzt an einem zentralen Punkt angekommen, nämlich der Rechtsordnung der Europäischen Union. Aus Brüsseler Sicht geht es ans Eingemachte, was Kommissionschefin Ursula von der Leyen schon vor einem Jahr deutlich machte: „Das letzte Wort zu EU-Recht wird immer in Luxemburg gesprochen. Nirgendwo sonst.“

Aber wo liegt die Lösung? Der Adressat des EU-Verfahrens ist die Bundesregierung, doch die kann dem Verfassungsgericht keine Vorschriften machen. Kommissionssprecher Wigand blieb vage. Man respektiere natürlich vollkommen die Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland. Aber: „Letztlich könnte eine Änderung in der Rechtssprechung in Deutschland oder ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine wichtige klärende Funktion in diesem Kontext haben.“ Gibt es keine gütliche Einigung, ist das wohl das Wahrscheinlichste: der nächste Fall für Luxemburg inklusive Streitpotenzial mit Karlsruhe.