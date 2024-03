Gesellschaft Bündnis will Demokratie vor Ort stärken

„Wir wollen nicht mit den Infos von oben eingeflogen kommen und uns an den Marktplatz stellen, sondern wir wollen vor allem diejenigen, die vor Ort zum Teil vielleicht auch in schwierigen Situationen sind, unterstützen.“ Auch wenn das Bündnis bundesweit agiert, soll mit Schwerpunkten in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg gestartet werden, so Fahimi. Dort finden im Herbst Landtagswahlen statt.