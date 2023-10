Wiedervereinigung Bürgerfest zur Einheitsfeier in Hamburg beginnt

Mit einem Appell an den Zusammenhalt in der Gesellschaft hat Bundesratspräsident Peter Tschentscher in Hamburg das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit offiziell eröffnet. „Wir wollen gemeinsam in die Zukunft schauen. Wir müssen zuversichtlich sein und bleiben und dürfen nicht durch Populismus und Polarisierung abdriften“, sagte der Hamburger Bürgermeister auf einer schwimmenden Bühne am Jungfernstieg.