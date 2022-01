Haushalt : Bund braucht 2021 weniger Schulden - Lindner verteidigt Kurs

Berlin Der neue Finanzminister will „sorgsam“ mit den Steuergeldern umgehen. Viel Kritik gibt es im Bundestag allerdings an einer Umschichtung über einen Nachtragshaushalt.

„Wir tun also das, was nötig ist. Aber es wird nicht ausgereizt, was möglich wäre“, sagte Lindner. Insgesamt bleiben fast 85 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen ungenutzt. Genaue Gründe nannte der Minister nicht. Es dürften aber geplante Mittel etwa für staatliche Coronahilfen nicht abgerufen worden sein, außerdem waren die Steuereinnahmen besser als gedacht.