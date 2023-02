Wie geht es weiter mit den Krankenhäusern? : Weiter viele offene Fragen bei Klinikreform

Die Länder fordern mehr Mitspracherecht bei der Krankenhausreform. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Bis zum Sommer sollen konkrete Pläne für eine Krankenhausreform auf dem Tisch liegen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mehr Investitionen der Länder, die wiederum Ausnahmeregelungen fordern.

Von Jan Drebes und Maarten Oversteegen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Anfang Dezember eine Reform angekündigt, um nach eigenen Angaben die Kliniken von wirtschaftlichem Druck zu befreien. Nun werden die Konturen der Initiative immer deutlicher. Am Donnerstag tagte eine Bund-Länder-Runde, um über die Pläne zu beraten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist mit der Krankenhausreform geplant? Geplant ist etwa eine Absenkung der Pauschalbeträge, die Kliniken pro Patient oder Behandlungsfall bekommen. Das soll Anreize senken, möglichst viele Patienten zu behandeln. Im Gegenzug sollen die Kliniken feste Beträge für das Vorhalten von Personal, einer Notaufnahme oder notwendiger Medizintechnik bekommen. Zudem sollen sie einheitlich drei Kategorien zugeordnet werden: Kliniken zur Grundversorgung, zur „Regel- und Schwerpunktversorgung“ und zur „Maximalversorgung“. Am Donnerstag wollten Bund und Länder eigentlich ein Papier verabschieden, das Eckpfeiler der Reform umfasst. Die Vorlage werde nun aber nochmal überarbeitet, hieß es aus dem Ministerium.

Müssen Krankenhäuser schließen? Dass es mit der Reform zu Schließungen kommen wird, steht wohl außer Frage. Eine Simulation, die der Wissenschaftler Boris Augurzky (HCB Institute) erstellt hat, kommt zu dem Ergebnis, dass etwa in NRW von den aktuell 358 Kliniken nur 83 übrig blieben. Andere Häuser würden zu Gesundheitszentren heruntergestuft oder verschwinden. Der Minister argumentiert, dass die Reform auf den Weg gebracht werde, um die Welle der Schließungen zu brechen. Viele Kliniken hätten zuletzt bloß wegen der Corona-Hilfen durchgehalten, die nun aber ausgelaufen seien. „Es wird sehr viele Insolvenzen geben“, so Lauterbach am Donnerstag.

Was wollen die Länder? Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte im Vorfeld der Bund-Länder-Runde moniert, es würden „drastische Einschnitte in der Krankenhauslandschaft“ drohen. Die Ampel-Koalition müsse daher massive Korrekturen vornehmen. Nach der Bund-Länder-Runde gab er sich deutlich zuversichtlicher. Allerdings pocht Holetschek für die Länder auf Ausnahmeregelungen und Öffnungsklauseln. „Alle Länder sind unterschiedlich. Ich vertrete einen Flächenstaat. Und ich habe nach dem Expertenpapier festgestellt, dass wir gewachsene Strukturen erhalten müssen“, so Holetschek. Das heißt: Länder sollen Krankenhäuser etwa als Notfallkrankenhäuser ausweisen können, obwohl diese die Vorgaben der Stufe eins nicht erfüllen.

Was fordert der Bund? Sozialdemokrat Lauterbach will, dass die Länder künftig mehr Geld für die Krankenhäuser bereitstellen. Schließlich würden sie das Recht behalten, die Kliniklandschaft zu planen. Damit würde aber auch die Pflicht einhergehen, zu investieren, so der Minister. Kleinere Krankenhäuser würden es in Zukunft immer häufiger mit Fachkräftemangel zu tun haben. „Das vorhandene Pflege- und Ärztepersonal wird weniger Fälle machen. Weil dann aber weniger Fälle gemacht werden, bekommen die Kliniken weniger Budget“, sagte Lauterbach. In der Folge müsste wiederum Personal und Strukturen abgebaut werden — gewissermaßen eine Todesspirale, die die medizinische Qualität gefährde und der man nur mit Investitionen entkomme, so der SPD-Politiker. Er sei offen für regional flexiblere Lösungen, poche aber auf einheitliche Regeln.

Wie blickt die Bundesärztekammer auf den Reformvorschlag? Die Bundesärztekammer pocht auf Flexibilität bei der Krankenhausreform. „Die geplante Krankenhausreform kann nur gelingen, wenn sie sowohl von den Patientinnen und Patienten her gedacht wird, als auch von den Beschäftigten im Gesundheitswesen“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, unserer Redaktion. Auch er plädiert für Öffnungsklauseln und Ausnahmeregelungen für die Länder. Damit könnten die bundesweiten Vorgaben zu den Versorgungsstufen auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst und sinnvolle regionale Strukturen erhalten werden. „Als Orientierungs- und Zielperspektiven für die Krankenhausstrukturen sind die geplanten Versorgungsstufen sicherlich geeignet. Wir können aber keine starren Bundes-Schablonen gebrauchen, die am Ende mehr schaden als nützen“, warnte der Bundesärztekammer-Präsident.

ARCHIV - 23.09.2021, Nordrhein-Westfalen, Essen: Eine Mitarbeiterin der Pflege steht in einem Zimmer der Corona-Intensivstation des Universitätsklinikums Essen und bedient ein ECMO-Gerät, eine Herz-Lungen-Maschiene. (zu dpa «Von der Kasse bis zum Krankenbett: Babyboomer heizen Fachkräftemangel an») Foto: Fabian Strauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Fabian Strauch

Karl Lauterbach Foto: dpa/Kay Nietfeld