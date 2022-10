Energiekrise : Bund-Länder-Runde zu Entlastungskosten bringt keinen Konsens

Berlin/Pittsburgh Viele Details zum milliardenschweren Entlastungsprogramm des Bundes sind noch unklar. Das heutige Treffen mit den Länderchefs brachte offenbar wenig Einigung.

Wüst moniert fehlende Kompromissbereitschaft

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) übte nach den Gesprächen scharfe Kritik an der Bundesregierung . „Die Bundesregierung hat heute trotz der konstruktiven Einstellung der Länder kaum Kompromissbereitschaft in ganz wesentlichen Fragen erkennen lassen“, sagte Wüst nach den Beratungen mit dem Kanzler und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag in Berlin.