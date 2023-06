Ministerpräsidentenkonferenz Bund und Länder beraten zu Energie und Flüchtlingspolitik

Dabei soll es etwa um das Onlinezugangsgesetz gehen. Die Bundesregierung will die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in Deutschland endlich in die Lage versetzen, wichtige Behördenangelegenheiten digital zu erledigen. Das sieht ein neues Gesetz zur Digitalisierung der Verwaltung vor, das Ende Mai im Bundeskabinett auf den Weg gebracht wurde.