Krisenberatungen : Bund und Länder planen zusätzliche Corona-Maßnahmen

Berlin Krisenberatungen von Bund und Ländern zur Corona-Lage: Es soll härtere Maßnahmen geben. Kommt auch eine allgemeine Impfpflicht?

Zuvor hatte sich der voraussichtliche neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Bund-Länder-Schaltkonferenz in Berlin nach Informationen der dpa für eine Abstimmung über eine allgemeine Impfpflicht im Parlament ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin ausgesprochen.

In der Videokonferenz berieten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Scholz und der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die aktuelle Corona-Lage. Scholz hatte sich bereits für eine Corona-Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen mit Risikogruppen ausgesprochen. Eine Abstimmung ohne Fraktionszwang, wie nun anvisiert, kommt bei ethisch heiklen Fragen in Betracht.