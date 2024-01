Entscheidende Sitzung zum Bundeshaushalt 2024 Ampel verzichtet auf Milliarden-Rückzahlung der Bundesagentur für Arbeit

An den umstrittenen schrittweisen Kürzungen der Agrardiesel-Förderung will die Koalition aber festhalten. Man sei den Landwirten bereits entgegengekommen, sagte Kindler. Die Regierung habe einen „fairen Kompromiss“ vorgeschlagen. „In der Demokratie müssen sich alle an die Spielregeln halten“, sagte der Grüne mit Blick auf die Landwirte, die den Kompromiss weiterhin nicht akzeptieren wollen. Sie fordern die komplette Rücknahme der Agrardiesel-Pläne. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte die Pläne beim Agrardiesel am Mittwochabend im Bundestag verteidigt. „Wenn neu über Staatsaufgaben und Staatsausgaben verhandelt wird, dann ist es unvermeidlich, dass auch Veränderungen und Einschränkungen vorgenommen werden“, sagte Lindner.