Durchbruch bei Haushaltsverhandlungen Darauf haben sich Scholz, Habeck und Lindner geeinigt

CO 2 -Preis Die Ampel-Spitzen wollen beim CO 2 -Preis auf den Pfad der großen Koalition zurückkommen. Konkret bedeutet das, dass der Preis zum 1. Januar auf 45 Euro pro Tonne CO 2 ansteigen wird – nicht wie bisher geplant auf 40 Euro. Damit werden Tanken und Heizen mit fossilen Energien im neuen Jahr teurer als bislang angenommen. Bisher liegt der CO 2 -Preis bei 30 Euro. Die Einnahmen fließen in den KTF.



Prämien für E-Autos Mit der Förderung für den Kauf von Elektro-Autos, die eigentlich 2025 auslaufen sollte, soll nun früher Schluss sein als geplant. „Sie läuft ja eh aus, aber wir werden das früher tun“, sagte Habeck, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Mit diesem Schritt sollen Ausgaben aus dem KTF eingespart werden. Gleiches gilt für Kürzungen in der Solarindustrie. „Das tut mir weh“, sagte der Wirtschaftsminister.