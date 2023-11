Entscheidende Haushaltswoche beginnt Gastronomie kämpft um reduzierten Mehrwertsteuersatz

Ein indirektes, aber großes Haushaltsrisiko könnte zudem entstehen, sollte das Bundesverfassungsgericht am kommenden Mittwoch entscheiden, das eine finanzpolitische Maßnahme aus der Anfangszeit der Ampelkoalition 2021 verfassungswidrig gewesen ist: Die Ampel hatte 60 Milliarden Euro, die für den Ausgleich von Corona-Ausgaben übrig geblieben waren, in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) umgebucht. Dagegen hat die Unionsfraktion in Karlsruhe Verfassungsklage eingereicht. Sie hält es für unzulässig, dass Kredite, die eigentlich wegen der Corona-Pandemie aufgenommen worden waren, nun für den Klimaschutz verwendet werden.