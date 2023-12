Spitzengespräche gehen weiter Kanzler Scholz will Ampel-Einigung über Bundeshaushalt bis Mittwoch

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) strebt trotz aller Schwierigkeiten bei den Haushaltsverhandlungen in den kommenden Tagen eine politische Einigung mit den Koalitionspartnern an. Die Spitzengespräche mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) über den Bundeshaushalt 2024 sollten am Freitagabend wieder aufgenommen, am Sonntag fortgesetzt und möglichst bis Mittwoch abgeschlossen werden, hieß es am Rande des SPD-Bundesparteitags am Freitag in Berlin. Denn Scholz wird am nächsten Mittwoch im Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel abgeben – und dabei dürfte auch die Haushaltskrise wieder eine wichtige Rolle spielen.