Neuer Koalitionsstreit um Bundeshaushalt Die Grünen meutern gegen Christian Lindners Sparvorgaben

Die Koalition will bei steigenden Zinsen, inflationsbedingten Mehrausgaben und geringem Wirtschaftswachstum die Schuldenbremse 2024 einhalten, weshalb den Ministerien weniger Geld als bisher geplant zur Verfügung stehen wird. Lindner hatte seinen Ressortkollegen daher vor einer Woche jeweils feste Ausgabensummen schriftlich vorgegeben, so genannte Plafonds. Der FDP-Chef hatte den Konsolidierungsbedarf mit insgesamt rund 20 Milliarden Euro beziffert. In seinen Schreiben forderte Lindner die Kollegen auf, innerhalb des vorgegebenen Rahmens Einsparvorschläge in ihren Etats zu unterbreiten. Ausgenommen davon hat er nur das Verteidigungsressort. „Dieses Verfahren wurde vorab mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler abgestimmt“, sagte eine Sprecherin Lindners. Am 5. Juli soll das Kabinett den fertigen Haushalt für 2024 beschließen.