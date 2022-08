Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler : Scholz sichert neue Entlastungen zu

Berlin Zum ersten Mal stellte sich Olaf Scholz als Bundeskanzler bei einer Sommer-Pressekonferenz den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Der SPD-Politiker äußerte sich zu den Folgen der Energiekrise, stellte ein Maßnahmenbündel wegen steigender Preise in Aussicht – und sah sich mit Nachfragen zum Cum-Ex-Skandal konfrontiert.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Bürgerinnen und Bürgern angesichts steigender Preise und Energiekosten weitere Entlastungen zugesichert. „Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Scholz betonte, man werde über die schon beschlossenen Entlastungen hinaus weitere Maßnahmen ergreifen müssen. „Dazu ist die Regierung auch fest entschlossen.“

Der Kanzler machte zugleich deutlich, dass er nicht mit massiven gesellschaftlichen Verwerfungen wegen der Krise rechnet. Auf die Frage, ob er wegen steigender Energiepreise soziale Unruhen erwarte, antwortete er: „Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist.“

Ein anderes Thema, das die Pressekonferenz dominierte, war die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine und den Umgang mit der Energiekrise durch reduzierte Importe aus Russland. So kündigte Scholz eine weitere massive Unterstützung der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer an. Der Krieg von Kreml-Chef Wladimir Putin verlange unverändert, „dass wir weitreichende Entscheidungen treffen, um die Ukraine in ihrem Kampf um Unabhängigkeit zu unterstützen“. Der Kanzler bot Warschau eine rasche Einigung im Streit um einen Ringtausch von Waffen an, mit dem polnische Lieferungen an die Ukraine durch Ersatz aus Deutschland ausgeglichen werden sollen. Deutschland mache dies gern.