Vor dem Koalitionsausschuss am Sonntag

Die Grünen waren bei ihrer Fraktionsklausur in Weimar bemüht, die von Habeck verursachten Wogen wieder zu glätten. Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann sprach vom „Team Ampel“, das etwa bei der Fachkräftezuwanderung viele Gemeinsamkeiten habe. Von ihrer Kritik an der FDP und an fehlender Führung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nahmen die Grünen aber nichts zurück. „Etwas mehr Tempo in den Entscheidungen, etwas weniger Blockade und etwas weniger Rumpeln in den Verfahren, das wäre gut“, sagte Co-Fraktionschefin Katharina Dröge. „Das gesamte Thema Klimaschutz und Verkehr ist ungelöst in dieser Koalition.“ Es sei auch Aufgabe des Kanzleramtes, Prozesse so zusammenzuführen, dass es am Sonntag Entscheidungen geben könne.