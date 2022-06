Reise nach Litauen : Scholz will Nato-Ostflanke verstärken

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf bei seinem Besuch in Litauen gemeinsam mit Staatspräsident Gitanas Nauseda (r.) Bundeswehr-Soldaten, die dort stationiert sind. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Kanzler hat bei seiner Reise nach Litauen mehr militärische Präsenz an der Nato-Ostflanke versprochen. Forderungen der baltischen Staaten nach einer raschen EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine blieben zunächst unbeantwortet.

Olaf Scholz (SPD) gibt sich kämpferisch in diesen Tagen. Der Bundeskanzler steht im Anzug vor einem Panzerfahrzeug auf dem größten Truppenübungsplatz Litauens. Die schwarzen Lederschuhe im Dreck, neben ihm der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda, um sie herum Bundeswehrsoldaten, die in dem Nato-Staat gemeinsam mit anderen verbündeten Streitkräften stationiert sind. „Wir werden jeden Zentimeter des Bodens von Nato-Gebiet verteidigen“, betonte Scholz bei seinem Besuch. Deutschland werde seinen Beitrag an der Nato-Ostflanke – in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland – verstärken und hunderte weitere Soldaten zum Schutz vor einem möglichen Angriff Moskaus nach Litauen schicken.

Scholz war nicht mit leeren Händen in das Land gekommen, das im Vorfeld mehr Unterstützung eingefordert hatte. Eine Kampfbrigade unter deutscher Führung sagte Scholz zu, die zur Hälfte in Deutschland und in Litauen stationiert sein soll. Seit 2017 ist in Litauen ein Bataillon mit derzeit 1600 Soldaten stationiert, davon gehören mehr als 1000 der Bundeswehr an. Es wurde im Zuge der Ukraine-Krise bereits einmal von 1200 Soldaten aufgestockt. Eine Brigade besteht zumeist aus 3000 bis 5000 Soldaten. Sein Angebot stimmte Scholz am Dienstag mit Nauseda ab, Ende des Monats wird die Nato auf ihrem Gipfel in Madrid abschließend über die Aufstockung ihrer Truppen im gesamten Baltikum befinden. Für die Bereitstellung der von den baltischen Staaten geforderten Luftabwehrsysteme zeigte Scholz sich offen. Die Nato müsse insgesamt ihre Fähigkeit zur Luftabwehr verbessern, sagte er.

Mit Litauen besuchte Scholz erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein Nato-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. In der Hauptstadt traf er neben Nauseda die Regierungschefs aller drei baltischen Staaten – neben Litauen und Lettland gehört noch Estland dazu. Die drei baltischen Staaten zählen neben Polen und Norwegen zu den fünf Nato-Staaten, die eine Landgrenze mit Russland haben. Mit Finnland könnte bald ein sechster hinzukommen.

Die Regierungschefs der baltischen Staaten forderten am Dienstag erneut, die von Russland angegriffene Ukraine zügig zum EU-Beitrittskandidaten zu machen. „Eine wichtige politische Botschaft, die wir so schnell wie möglich senden müssen, ist die Zuerkennung des EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. Es ist an der Zeit klarzustellen, dass die Ukraine in die Europäische Union gehört“, sagte Nauseda nach Gesprächen mit Scholz. „Wir haben kein moralisches Recht, diesen Augenblick zu verpassen. Die Ukraine verteidigt dieses Recht mit ihrem Blut.“ Auch die Regierungschefs von Lettland und Estland, Krisjanis Karins und Kaja Kallas, forderten nach dem Treffen mit Scholz und Nauseda eine klare europäische Perspektive für die Ukraine.

Dieselben Töne kamen aus Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner täglichen Videobotschaft am Montag: „Ich meine, das wird nicht nur eine Entscheidung für die Ukraine, sondern für das gesamte europäische Projekt sein.“ Das werde auch darüber entscheiden, ob die EU eine Zukunft habe oder nicht, meinte Selenskyj.

Er hatte einen Sondergesandten nach Berlin geschickt, um Gespräche mit der Bundesregierung über eine EU-Beitrittsperspektive zu führen. Die EU-Kommission will noch im Juni entscheiden, wie es mit den EU-Ambitionen des von Russland angegriffenen Landes weitergeht. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte aber klar gemacht, dass es keine Abkürzungen für die Ukraine auf dem Weg in die EU geben dürfe. Die Ukraine, die vor allem auch mit massiver Korruption zu tun hat, sieht ihren Kampf gegen Russland als ausreichende Qualifikation.