03.03.2022, Litauen, Rukla: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) und Gitanas Nauseda, Präsident von Litauen, besuchen gemeinsam das multinationale Bataillon der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group und äußern sich dort bei einer Pressekonferenz. Bundespräsident Steinmeier ist wegen des Krieges in der Ukraine zu einem eintägigen Besuch in Litauen. Nach politischen Gesprächen in der Hauptstadt Vilnius besucht der Bundespräsident das von der Bundeswehr angeführte Nato-Bataillon auf dem Militärstützpunkt in Rukla. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka