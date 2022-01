Steinmeier-Herausforderer : Bundespräsidenten-Wahl: Linke stellt eigenen Kandidaten auf

Schloss Bellevue in Berlin ist der Amtssitz des Bundespräsidenten. Foto: picture alliance / Soeren Stache/dpa

Berlin Die Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Februar gilt als sicher. Die Linke nominiert nun eher symbolisch einen Gegenkandidaten: Gerhard Trabert ist Sozialmediziner aus Mainz.

Die Linke will den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten in die Wahl des Bundespräsidenten schicken. Das bestätigte ein Parteisprecher am Sonntagabend. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, die sich auf Partei- und Fraktionsspitze sowie Trabert selbst berief.