Reizthema Finanzierung : Bundesrat debattiert übers 49-Euro-Ticket: „Volker, hör die Signale!“

Berlin Der Bundesrat befasste sich am Freitag erstmals mit dem Anfang Februar von der Ampelregierung beschlossenen Gesetzentwurf zum 49-Euro-Ticket. Die Länder fordern weitere finanzielle Zugeständnisse vom Bund. Das Ticket soll ab April verkauft werden und ab Mai gelten.

In der Sitzung beschloss der Bundesrat gleich mehrere Änderungswünsche an dem Gesetzentwurf. So solle sich der Bund 2024 und 2025 hälftig an allen finanziellen Nachteilen beteiligen, die durch das Deutschlandticket entstehen, also auch an Kosten für die Aufteilung der Einnahmen sowie für eine Evaluation. Da könnten die 1,5 Milliarden Euro nicht ausreichen, so die Ansicht der Länder. Die Ampel will den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens noch im März. Dafür müsste der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung am 31. März der Vorlage zustimmen, die im Bundestag zwischenzeitlich noch geändert werden kann.