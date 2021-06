Eurofighter-Nachfolger : Bundesrechnungshof sieht Luftkampfsystem FCAS kritisch

Berlin FCAS ist das größte europäische Rüstungsprojekt überhaupt - es geht um das Kampfflugzeug der Zukunft. Grundsätzliche Bedenken sind aber nicht ausgeräumt.

In einem als Verschlusssache eingestuften Schreiben weisen die Prüfer Fachpolitiker auf ungeklärte Fragen hin und stellen fest: „Ob die Risiken tragbar sind, ist in der politischen Gesamtschau zu entscheiden.“ Das Verteidigungsministerium (BMVg) habe die Projektrisiken transparent dargelegt. Das Papier lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

An dem Projekt - der vollständige Name lautet Next Generation Weapon System in einem Future Combat Air System (NGWS/FCAS) - sind die Industrien Deutschlands, Frankreichs und inzwischen auch Spaniens beteiligt. Die geplanten Technologien sind überaus komplex, wie auch das Vertragswerk und die für die Öffentlichkeit kaum nachvollziehbaren Verhandlungsstände. Nur ein Streitpunkt: Wer hält die Nutzungsrechte, wenn mit Steuergeldern in dieser Höhe technologische Quantensprünge finanziert werden.