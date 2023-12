Neues Haushalts-Papier Bundesregierung plant Rentenniveau von 48 Prozent bis 2039

Die Bundesregierung will das Rentenniveau von derzeit 48 Prozent des Durchschnittseinkommens doch nicht dauerhaft, sondern zunächst bis zum Jahr 2039 festschreiben, „Im Rahmen des Rentenpakets II, das im ersten Quartal 2024 beschlossen werden soll, wird ein Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahre 2039 garantiert und das Generationenkapital zur Dämpfung von Beitragssatzsteigerungen eingeführt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungssprechers über die Haushaltseinigung der Ampelkoalition in der vergangenen Woche. Das Papier dient als Informationsgrundlage der Regierungsspitze für die Kabinettssitzung an diesem Mittwoch.