Extremismus : Bundesregierung wegen Hetze in Kontakt mit Telegram

Bundesregierung wegen Hetze in Kontakt mit Telegram

Berlin Immer wieder gibt es auf Telegram Hetze, Mord- und Gewaltaufrufe in Chatgruppen. Das BKA hat den Kommunikationsdienst längst im Visier. Nun sucht die Bundesregierung das Gespräch mit den Betreibern.

Nach Hetze und Gewaltaufrufen in Chatgruppen hat die Bundesregierung nach Angaben von Innenministerin Nancy Faeser Kontakt zum Messenger-Dienst Telegram hergestellt.

Die Justizminister der EU-Staaten beraten heute am Freitag (9.00 Uhr) über Hassrede und Hassverbrechen im Internet. In Deutschland steht vor allem Telegram im Fokus, weil sich über den Dienst teils radikale Gegner der Corona-Politik organisieren. Das Bundeskriminalamt hatte kürzlich angekündigt, Telegram stärker ins Visier zu nehmen. Für die Bundesregierung soll Justizminister Marco Buschmann (FDP) an dem Treffen teilnehmen.