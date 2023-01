Im Kampf gegen (Alltags-) Rassismus : Antirassismusbeauftragte Alabali-Radovan plant mehr Beschwerdestellen

Reem Alabali-Radovan (SPD), Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Beauftragte für Antirassismus, stellt den 13. Lagebericht: «Rassismus in Deutschland» in der Bundespressekonferenz vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bei der Bekämpfung von Rassismus in Deutschland gibt es laut der Integrationsbeauftragten Reem Alabali-Radovan noch viel zu tun. Ihr Lagebericht zeige, dass viele Menschen in Deutschland Alltagsdiskriminierung erleben müssen und wir es nicht schaffen, Debatten wie über die Krawalle in der Silvesternachtt sachlich zu führen – ohne dabei rassistisch zu werden.

Von Sebastian Netz

Reem Alabali-Radovan, Staatsministerin für Integration, hat selbst schon Rassismus im Alltag erlebt. Um anderen Opfern besser zu helfen, hat die SPD-Politikerin an diesem Mittwoch ihren ersten Lagebericht zu „Rassismus in Deutschland“ vorgestellt – und mehr Unterstützung durch den Staat angekündigt. So soll es künftig einen Expertenrat Antirassismus geben, kündigte Alabali-Radovan an. Dieser solle konkrete Vorhaben vorschlagen und eine Arbeitsdefinition von Rassismus erarbeiten. Zudem sollten mehr unabhängige Beschwerdestellen eingerichtet werden, an die sich wenden kann, wer rassistische Diskriminierung etwa durch die Polizei, private Vermieter oder Lehrkräfte erlebt hat, sagte die Staatsministerin.

Ihr gehe es nicht um Einzelschicksale, sondern um das Gesamtphänomen, wenn Menschen mit Herkunftsgeschichte noch immer alltägliche Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder Sprache erlebten, sagte Alabali-Radovan. Jüngstes Beispiel, das sie als schmerzlich beschrieb, sei die Debatte um die Krawalle in der Silvesternacht. Es habe sich gezeigt, „dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen“, sagte die Integrationsbeauftragte, die in Personalunion auch das 2022 neu geschaffene Amt der Antirassismus-Beauftragten der Bundesregierung übernommen hatte. Sie wünsche sich, Täter „nach ihren Taten zu beurteilen und nicht nach ihren Vornamen“. Der CDU und ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz warf sie vor, mit Aussagen wie „die kleinen Paschas“, die Merz in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ getätigt hatte, rassistische Vorurteile zu schüren.

Mit Blick auf den Lagebericht sieht Alabali-Radovan im Rassismus „eine große Gefahr für unsere Demokratie“. Dabei gehe es nicht nur um Hass und Gewalt gegenüber bestimmten Gruppen, sondern auch um subtile Äußerungen und strukturellen Rassismus, der sich in der Schule, im Breitensport, beim Bewerben auf Wohnungen und Jobs genauso wie bei Behördengängen wiederfinden würde.

Neben den Beschwerdestellen soll im Zuge der geplanten Novellierung des Bundespolizeigesetzes auch eine Regelung geschaffen werden, „die die Einhaltung des Diskriminierungsverbots bei den Maßnahmen der Bundespolizei sicherstellt“. Zu oft gebe es Berichte über sogenanntes Racial Profiling, also diskriminierende Fahndungsmethoden und Kontrollen, die laut Alabali-Radovan nicht mit dem Grundgesetz vereinbar seien. Für professionellere Beratungsangebote wird der Bund nun pro Jahr 4 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

