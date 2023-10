Druck in der Migrationspolitik Koalition will schneller abschieben und schneller Arbeit ermöglichen

So haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstagabend im Kanzleramt letzte offene Punkte beim sogenannten Migrationspaket 2 geeint, wie unsere Redaktion aus Regierungskreisen erfuhr. Das Migrationspaket umfasst unter anderem einen Gesetzentwurf aus dem Haus von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für beschleunigte Rückführungen von Menschen ohne Bleibeperspektive in Deutschland. Daneben soll der Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete, die bereits in Deutschland sind und eine Bleibeperspektive haben, erleichtert werden.