Ärger um Klimaschutzgesetz Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verurteilt

Wie das Klima-Urteil mit dem Haushaltsurteil verbunden ist, zeigen Aussagen von Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge: Sie brachte ein rechtlich neu aufgestelltes Sondervermögen Klimaschutz ins Spiel, um mehr Tempo beim Klimaschutz besonders im Verkehrs- und Gebäudebereich zu machen. Aus dem Kanzleramt war am Donnerstag in einer ersten Reaktion zu hören, dass man die Pläne für ein Klimaschutz-Sofortprogramm noch einmal konkretisieren müsse. Das in Rede stehende Sofortprogramm sei derzeit im parlamentarischen Verfahren. Man müsse prüfen, ob man möglicherweise bereits in diesem Verfahren Änderungen einfließen lassen könne. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch mahnte Verbindlichkeit bei den weiteren Maßnahmen an und warnte vor Verzögerungen beim Klimaschutz. Aus Sicht der Union ist das Urteil eine Klatsche für die Ampel. Der klimapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Andreas Jung (CDU), sagte unserer Redaktion: „Die Bundesregierung nimmt das Klimaschutzgesetz nicht ernst.“ Das kritisiere die Union seit Monaten.