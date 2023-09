Bundestag berät Anträge Bei der Mehrwertsteuer in der Gastronomie wächst der Druck

Denn an diesem Donnerstag liegen mehrere Anträge zur reduzierten Mehrwertsteuer dem Bundestag vor. So will die Linke eine Steuererhöhung stoppen, die AfD eine „Preisexplosion im Gastro-Gewerbe verhindern“ und auch die größte Oppositionsfraktion, CDU/CSU, fordert die Koalition in einem Entschließungsantrag zum Handeln auf. Die Union verlangt, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu entfristen, „damit den Betrieben die dringend benötigte Planungssicherheit gegeben wird“. Der Kanzler müsse sein Versprechen aus dem Wahlkampf 2021 halten, so die Union.